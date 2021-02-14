"أنصار الله" تعلن عن شن هجوم على مطار أبها السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، في بيان مقتضب: "سلاح الجو المسير يتمكن بفضل الله من استهداف مطار أبها الدولي بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة".

فيما أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، دمر طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون نحو منطقة خميس مشيط بالسعودية، وهي المنطقة التي يبعد عنها مطار أبها بحوالي 18 كيلو متر.

وعرضت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء أمس، وقف هجماتها على المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ مقتابل إيقاف القصف أيضا من الجانب السعودي، حيث غرد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، نشرها عبر حسابه على "تويتر".

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وقال: "نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة ولكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي والبريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة".

وأضاف القيادي في الجماعة: "إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية صعّدت "أنصار الله" من هجماتها ضد السعودية، وكذلك ضد أهداف تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، لاسيما في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وقد أعلنت الجماعة أمس، عن "شن هجوم جوي على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي السعودية"، مؤكدة أن "الهجوم أصاب هدفه بدقة".