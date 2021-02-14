سوريا... دروز مجدل شمس ينظمون مظاهرة ضد الوجود الإسرائيلي في الجولان.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، تجمع المئات من أبناء الطائفة الدرزية الجبلية بالقرب من الخط الفاصل بين القوات السورية والإسرائيلية ورددوا شعارات مؤيدة للوحدة مع سوريا.

وقال المتظاهرون في مناشدة "الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا وسكانها سيواصلون مقاومة المخططات الإسرائيلية".

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وبحسب "سانا"، في قرية عين طينة على الجانب الآخر من الحواجز الحدودية، تجمع متظاهرون في الأراضي السورية معبرين عن تضامنهم مع السكان العرب في هضبة الجولان وداعين إلى "التحرر من الاحتلال".

تم تنظيم المسيرات بناء على دعوة من قادة المجتمع الدرزي الجبلي، الذين "أدانوا بناء المستوطنات غير القانونية من قبل السلطات الإسرائيلية".

قبل عام 1967، كان يعيش في هضبة الجولان 116 ألف نسمة، انتقل معظمهم إلى سوريا بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على الأراضي.

يبلغ عدد سكان القرى العربية الآن 18 ألف نسمة. ضمت إسرائيل المنطقة عام 1981، ويبلغ عدد المستوطنين اليهود في الجولان الآن 20 ألفًا.

يعترف قرار مجلس الأمن رقم 497 "بالاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي" لمرتفعات الجولان التابعة لسوريا.