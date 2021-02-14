محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأوكراني في أبو ظبي

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب ابن زايد، على "تويتر" اليوم الأحد: "سعدت بلقاء فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في أبوظبي"، مضيفا: "بحثت معه علاقات بلدينا المتميزة وفرص تنويعها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ووصل زيلينسكي إلى الإمارات، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية.

وأكد الرئيس الأوكراني، على العلاقات المشتركة بين بلاده والإمارات مهنئا الإمارات على نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.