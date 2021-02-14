إضاءة "شعلة الحرية" بموقع تفجير موكب رفيق الحريرى فى ذكرى اغتياله

القاهرة - سامية سيد - أُضيئت في تمام الساعة الواحدة إلا 5 دقائق من ظهر اليوم بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت "شعلة الحرية" بشارع سان جورج في منطقة ميناء الحصن بوسط العاصمة، وهو ذات التوقيت الذي شهد في 14 فبراير عام 2005 وقوع الانفجار المدوي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و 21 شخصا وإصابة 226 آخرين.

وأقيمت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري ورفاقه عام 2005 ، شعلة تذكارية معدنية ضخمة في موقع الانفجار، وأصبح من بين التقاليد السنوية لإحياء ذكرى رحيله أن يتم إضاءة الشعلة في تمام الساعة (12:55 ظهرا) وهو التوقيت الذي انفجرت فيه شاحنة تحمل كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار، لدى مرور الموكب الذي أقل الحريري على نحو أسفر عن مقتله في الحال.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شهر أغسطس الماضي أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري و 21 شخصا آخرين.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المكلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري كلمة متلفزة في الرابعة من عصر اليوم، بمناسبة ذكرى اغتيال والده، وسط توقعات قوية أن يتناول فيها المشهد السياسي العام في لبنان والعقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن.