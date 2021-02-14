شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "فايزر – بيونتيك" فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (فايزر – بيونتيك) فى محافظات السلطنة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفئات المُستهدفة بالمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.