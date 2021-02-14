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بدء التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "فايزر – بيونتيك" فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (فايزر – بيونتيك) فى محافظات السلطنة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفئات المُستهدفة بالمرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتطعيم ضد .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الدفعة الثانية من لقاح (فايزر - بيونتيك) المُضاد للفيروس وصلت عبر مطار مسقط الدولي الليلة الماضية وتضمنت 17 ألفًا و550 جرعة، مشيرة إلى أنه تم توزيع اللقاح فور وصوله إلى مراكز محدّدة مُسبقًا على مستوى محافظات السلطنة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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