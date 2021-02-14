شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل يرصد أول صورة لكوكب المريخ.. محمد بن زايد: لحظة فارقة بتاريخنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، إرسال صورة لكوكب المريخ عبر مسبار الأمل، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل ".. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة فى تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة فى استكشاف الفضاء.. أن شاء الله تسهم هذه المهمة فى فتح آفاق جديدة فى عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل.

وفى وقت سابق، أكدت رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سارة بنت يوسف الأميرى، أن نجاح "مسبار الأمل" فى الوصول إلى المريخ بداية لسلسلة مهام علمية غير مسبوقة ستقدم صورة متكاملة للغلاف الجوى للمريخ للمرة الأولى فى تاريخ البشرية، وتضع بياناتها فى خدمة المجتمع العلمى العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" ونظمه المكتب الإعلامى لحكومة دولة الإمارات فى مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج بدبى، بحضور معالى سارة بنت يوسف الأميرى والمهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، بعد يوم واحد من نجاح المسبار فى الوصول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وسلط المؤتمر الضوء على المراحل التالية التى سيمر بها "مسبار الأمل" طوال مهمته فى استكشاف الكوكب الأحمر على مدار سنة مريخية كاملة تعادل 687 يوما بالتقويم الأرضي.