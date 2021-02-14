شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح طريقة سهلة لتحويل صوت مقطع الفيديو إلى نص مكتوب ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سعد الضاوي طريقة سهلة لتحويل الصوت بمقاطع الفيديو إلى كلام مكتوب.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن هناك موقع الكتروني يحول لك الصوت إلى نص مكتوب،

وأضاف أنه في حال تم ترجمة الكلام إلى لغة أجنبية يمكن للمستخدم ، أخذ النص وترجمته أو التعديل عليه.

ولاستخدام الموقع (أضغط هناhttps://you-tldr.com/).