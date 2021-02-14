شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أعلن الديوان الملكي في بيان له ، اليوم الأحد ، عن وفاة سمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي .

وقال الديوان الملكي في بيانه : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 2 / 7 / 1442هـ ، في مكة المكرمة.”

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.