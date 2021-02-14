شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين بشأن استلام جواز السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً مهماً للمواطنين بشأن استلام جواز السفر.

وأوضحت الجوازات في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إنه لابد الحرص على استلام جواز السفر، خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء الجواز.

تجدر الإشارة إلى أن الأوراق المطلوبة لإصدار جواز السفر هي:-