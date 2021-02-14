شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين بشأن استلام جواز السفر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للجوازات تنبيهاً مهماً للمواطنين بشأن استلام جواز السفر.
وأوضحت الجوازات في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إنه لابد الحرص على استلام جواز السفر، خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء الجواز.
تجدر الإشارة إلى أن الأوراق المطلوبة لإصدار جواز السفر هي:-
- أن تكون بطاقة الهوية الشخصية سارية، وليست منتهية المدة أو الصلاحية.
- توفر بصمة للعينين.
- العمل على تسديد أية مخالفات مرورية على المتقدم بالطلب.
- توفر صورة شخصية للمتقدمين بالطلب في نظام وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وجود بصمة في النظام.
- تسديد رسوم جواز السفر السعودي، والاحتفاظ بإيصال التسديد.
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