شكرا لقرائتكم خبر عن إتفاقية «تكوين واستقرار» .. شراكة مجتمعية تحت مظلة لجنة تنمية حيي بدر والشفا ومركز بيت الخبرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعتا كلاً من “لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية” بحيي بدر والشفا، و”مركز بيت الخبرة والدراسات الإجتماعية الأهلي” إتفاقية شراكة وتعاون لمشروع (تكوين واستقرار) .

وتستهدف الخطة التنفيذية للمشروع بالتعاون بين الطرفين لرفع مستوى الوعى بين أفراد الأسرة من خلال برامج تنموية ووقائية في مجال الأسرة من خلال كوادر بشرية مختصة، كما تهدف الشراكة لمد جسور التعاون مع الجهات ذات الإهتمام المشترك للوصول لتكوين واستقرار الأسرة السعودية والحد من الطلاق والخلاف الأسري.

كما أوضح الأستاذ صالح بن مبارك آل شايع رئيس مجلس الإدارة بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداد لنجاحات وشراكات سابقة بين الطرفين تكللت بالنجاح ولله الحمد، وآخرها مشروع (تكوين واستقرار)، حيث يستهدف بتفعيله وفق أفضل وأعلى المعايير وبما لدي الطرفين من خبرات سابقة تنوعت بين المنهج الأكاديمي في التعامل مع الأسرة، والممارسات والخبرات السابقة، ليتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع.

واختتم الشايع حديثه بأن مركز بيت الخبرة والدراسات الإجتماعية الأهلي بقيادة المدير التنفيذي الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وبما لديهم من خبرات والتى أسهمت طيلة السنوات الماضية ومازالت في مجال الإصلاح والاستشارات الأسرية، حيث أكسبتهم العديد من الخبرات والممارسات مما نتج عنه تقديم العديد من البرامج والأنشطة ذات الأثر الممتد لأفراد الأسرة.

وبيّن الأستاذ فواز الحربي عضو مجلس الإدارة المشرف الإعلامي باللجنة، بأنه ضمن مستهدفاتنا المستقبلية تفعيل جانب الشراكات مع الجهات العاملة بالحي بالإضافة إلى الجهات التي تسهم بتكامل أعمال وبرامج اللجنة.