ألمانيا تجري فحصا استثنائيا لرحلات قادمة من بلدين أوروبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أنها تقوم بفحص المسافرين القادمين في رحلات جوية من النمسا والتشيك في مطار فرانكفورت غربي ألمانيا منذ ليلة السبت/الأحد.



أعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، أن أفراد الشرطة يتحققون مما إذا ما كان الأشخاص القادمون عن طريق مطار فرانكفورت ألمانا أو من مواطني الاتحاد الأوروبي أو منحدرين من دول خارج الاتحاد ولديهم إقامة سارية في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه يتم أيضا فحص إذا ما كان المسافرون لديهم تحليل كورونا سلبي وتسجيل رقمي للدخول أم لا.

وتسري هذه الإجراءات على أربع رحلات جوية اليوم الأحد؛ ثلاث منها قادمة من النمسا وواحدة من براج. وهبطت الطائرة الأولى في موعدها صباح اليوم في فرانكفورت.

يشار إلى أن هناك قواعد دخول مشددة على الحدود بين التشيك وولاية تيرول النمساوية دخلت حيز التنفيذ ليلة السبت/الأحد، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب لائحة وزارة الداخلية الاتحادية، يتم السماح للألمان فقط وكذلك للأجانب الذين لديهم مسكن أو تصريح إقامة في ألمانيا بالدخول من هذه الأماكن. ويُستثنى من ذلك أطباء وممرضون وعاملون في قطاع الرعاية وكذلك سائقو شاحنات.

ويوم الجمعة، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى توخي أقصى درجات الحذر فيما يتعلق بتخفيف إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا.

وأعربت ميركل عن تخوفها من انزلاق ألمانيا إلى موجة عدوى ثالثة شديدة الخطورة، مشيرة إلى أن سبب العدوى يرجع إلى انتشار سلالات متحورة من الفيروس.

وشددت ألمانيا من إجراءات الدخول إلى أراضيها وفرضت جزئيا ضوابط وقيودا على بعض حدودها بسبب الانتشار الواسع لطفرات فيروس كورونا في العديد من البلدان المجاورة.

وقررت الحكومة الألمانية أنه لن يتم بدءا من اليوم السماح لمزيد من المسافرين القادمين من جمهورية التشيك، أو منطقة تيرول في النمسا أو القادمين من سلوفاكيا دخول ألمانيا.