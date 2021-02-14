الصحة الإماراتية: تخطينا تطعيم 50 % من السكان بلقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فقد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تقديم 103 آلاف و469 جرعة خلال يوم الجمعة الماضية، متخطية حاجز المليون الخامس في عدد الجرعات التي قدمتها حتى هذا اليوم.

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واليوم الاحد أعلنت الوزارة عن إجراء 207,432 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وبحسب بيان الوزارة فقد بلغ مجموع اللقاحات التي قدمتها الإمارات للمواطنين والمقيمين خمسة ملايين وخمسة آلاف و264 جرعة، مؤكدة ارتفاع معدل التوزيع إلى 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

وقد أكدت الوزارة في بيانها أنها أجرت "184 ألفاً و981 فحصاً جديداً، لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم، وعزلهم"

وأعلنت عن أن "توسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 3,167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 348,772 حالة.

وقد اكد بيان الوزارة وفاة 13 شخصاً من مصابي كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,014 حالة.مؤكد ةشفاء 5,059 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 331,839 حالة.