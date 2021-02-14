أنباء حملت البشرى للملايين في مصر والحكومة توضح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

ووفقا للمركز، أكدت الوزارة أنه "لا صحة لإطلاق أي روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً".

وأضافت أن "الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيا".

وأوضحت أن "مبلغ الـ500 جنيه الذي يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة هو منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا".

وحذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.