مصر... الكشف عن مصنع يرجح أن يكون الأقدم في العالم... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك، إنه تم الكشف عن الموقع الذي يحتوي على عدة “وحدات” تتكون من حوالي 40 إناء خزف مرتبة في صفين في شمال أبيدوس بسوهاج ، من قبل فريق مصري أمريكي مشترك.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيري أنه من المحتمل أن يعود تاريخ مصنع الجعة إلى عهد الملك نارمر، مضيفًا أنه يعتقد أن الاكتشاف هو "أقدم مصنع بيرة عالي الإنتاج في العالم".

وبحسب وزيرى، فإن المصنع يتكون من ثمانية مساحات كبيرة كانت تستخدم "كوحدات لإنتاج البيرة".

وقال البيان إن علماء الآثار البريطانيين اكتشفوا لأول مرة وجود مصنع الجعة في بداية القرن العشرين، لكن لم يتم تحديد موقعه بدقة.

وأضافت أن الفريق المصري الأمريكي المشترك "تمكن من إعادة تحديد موقعه وكشف محتوياته".

قال عالم الآثار ماثيو آدامز من جامعة نيويورك ، الذي يرأس البعثة المشتركة مع ديبورا فيشاك من جامعة برينستون ، إن الدراسات أظهرت أن الجعة تم إنتاجها على نطاق واسع ، حيث يتم إنتاج حوالي 22400 لتر في المرة الواحدة.

ونقل البيان عنه قوله "ربما تم بناء مصنع الجعة في هذا المكان خصيصا لتوفير الطقوس الملكية التي كانت تجري داخل مرافق جنازة ملوك مصر".

وقال البيان "تم العثور على أدلة على استخدام الجعة في طقوس القرابين خلال أعمال التنقيب في هذه المنشآت".

اكتشفت بعثة تعمل بالقرب من الإسكندرية مؤخرًا عدة مومياوات من حوالي 2000 عام تحمل تمائم ذات ألسنة ذهبية – يُعتقد أنها وُضعت في أفواه الموتى لضمان قدرتهم على التحدث في الحياة الآخرة.