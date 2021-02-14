شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يجيب على أهم التساؤلات الشائعة الواردة من مستخدميه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة عن أبرز الأسئلة الشائعة التي وصلت إلى إدارة التطبيق من قبل المستخدمين.

وأوضح في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر” خطوات التسجيل بالتطبيق عقب تحميله، مبينة ، أنه يتم اختيار مستخدم جديد، ثم أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد، ثم اضغط على خانة الإقرار بالشروط وسيأتيك رمز التحقق على جوالك.

وحول سؤال أحد المستخدمين بعدم تسجيل رقم الهاتف بالتطبيق، أجاب “توكلنا” أنه يمكن التسجيل من خلال الطلب من أحد المسجلين في أبشر تسجيل البيانات من خلال خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

وحول كيفية إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم؟ أكد التطبيق بإمكان المستخدم إثبات حالتهم الصحية عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، وذلك بالدخول إلى الخدمات ثم خدمات التابعين ثم بطاقة الوضع الصحي وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين.

وأكد التطبيق أنه في حال امتلاك هاتف ذو إصدار قديم ولا يتوافق مع تطبيق توكلنا، فإنه يمكن استخدام التطبيق يعمل لأنظمة إصدار6Android، وإصدار ( (Ios10فما فوق .