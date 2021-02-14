شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من «الصحة» بشأن الإجازات المرضية لمصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قالت وزارة الصحة ، اليوم الأحد ، أن الإجازات المرضية للمصابين بفيروس كورونا تصدر بشكل تلقائي . وأوضحت وزارة الصحة ، أنه في حال لم تصدر الإجازة خلال 72 ساعة من تاريخ الإصابة التواصل معها عبر الاتصال الهاتفي المجاني ” 937 ” . وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 356 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

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