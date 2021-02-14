شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسنوج» تعتزم إطلاق هاتف Galaxy A72.. تعرف على أهم المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت تسريبات عن استعداد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A72، وهو إصدار جديد من هواتف الشركة ذو الفئة المتوسطة.

ومن مواصفات الهاتف أنه يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full-HD بلس أو دقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ومستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة.

وأوضحت أحدث التقارير أن هاتف Galaxy A72 يدعم معدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB-C، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5 للسماعات.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 720G ثماني الأنوية، وهو المعالج الذي قدم في هاتف Poco M2 Pro، وأيضاً هاتف Oppo Reno 5.

وتقدم سامسونج هاتف Galaxy A72 باختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما يدعم هاتف Galaxy A72 الاتصال بشبكات 4G LTE، ويدعم معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً يتميز الغطاء الخلفي بتصميم من البلاستيك، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.

ويضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل الذي يدعم تقنية دمج البيكسل.

كما تتضمن الإعدادات مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل، وأخر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفلاش LED، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

هاتف Galaxy A72 ينطلق بألوان الأزرق والبنفسجي والأبيض إلى جانب اللون الأسود، ومن المتوقع أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 449 يورو.