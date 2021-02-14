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محمد بن زايد يعلق على إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل "

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن زايد عبر حسابه على "تويتر"، "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل".

وأضاف "بشرى خير، وفرحة جديدة ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء".

كما عبر ولي عهد أبوظبي عن أمله بأن "تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل".

يذكر أن "مسبار الأمل" قد وصل إلى كوكب المريخ الثلاثاء الماضي، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطع خلالها مسافة 494 مليون كيلو متر، وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ حول سطح الكوكب الأحمر.

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معلومات عن مسبار الأمل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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