حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية قادمة من أوروبا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت شاكر، في مداخلة تلفزيونية صباح اليوم الأحد، هذه الشائعات، موضحة أن مصر خلال الأيام المقبلة ستتعرض "لموجة من عدم الاستقرار، تتلخص في انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح والأمطار".

وقالت إنه "من المتوقع أن تتعرض مصر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، سيصاحبه تيار هواء قطبي، سيؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 13 درجة مئوية".

وأضافت أنه "من المقرر أن يصاحب الانخفاض في درجات الحرارة نشاط للرياح، وهو ما سيؤدي إلى زيادة شعورنا ببرودة الطقس".

كما أشارت إلى أنه "سيكون هناك أيضا اضطراب في حركة الملاحة، وخاصة على البحر المتوسط، بالإضافة إلى فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة".