شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها كيفية السفر للحلات الاستثنائية.. «أبشر» تجيب عن أسئلة المستخدمين للمنصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجابت منصة “أبشر” عن أبرز الأسئلة الشائعة التي وردت إلى المنصة من المستخدمين، أبرزها كيفية يتم طلب السفر للحالات الاستثنائية وجاءت الأسئلة على النحو التالي:-

هل يمكن عمل حساب في منصة أبشر لفرد الأسرة؟

نعم يستطيع فرد الأسرة الآن التسجيل في منصة أبشر

من يمتلك حساب في منصة أبشر هل يتطلب التعريف من شخص آخر للتسجيل في تطبيق توكلنا؟

لا يتطلب ذلك في حال لديك حساب في منصة أبشر يتم التسجيل مباشرة في تطبيق توكلنا

كيف يتم طلب السفر للحالات الاستثنائية من خلال منصة أبشر؟

يتم ذلك من خلال خدمة مركز الرسائل والطلبات في منصة أبشر خدماتي – خدمات – الجوازات – مركز الرسائل والطلبات

عند عمل تأشيرة خروج وعودة تظهر عبارة لايتوفر رصيد كافي؟

يتم سداد رسوم الخدمة من خلال حسابك البنكي أولا ثم الدخول لمنصة أبشر التنفيذ الخدمة

هل استطيع تسجيل العامل في منصة أبشر؟

نعم تستطيع ذلك برقم الجوال الخاص به

هل البصمة التوثيق حساب منصة أبشر هي نفسها بصمة الأحوال المدنية؟

نعم بصمة توثيق حساب أبشر مطابقة لبصمة الأحوال المدنية