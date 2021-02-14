شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من سفارة المملكة باليابان للمواطنين بشأن زلزال منطقة فوكوشيما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى دولة اليابان تنبيهاً مهماً للمواطنين بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة فوكوشيما بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع”تويتر” أنها تتابع آثار الزلزال في المنطقة المذكورة، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862 – 0335895242.

ووقع أمس السبت، زلزال تحت البحر بقوة سبع درجات قبالة شمال شرق اليابان، شعر به أيضا سكان طوكيو لفترة غير قصيرة، من دون توجيه تحذير من حصول تسونامي.

وأفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق 54 كلم في المحيط الهادئ قبالة منطقة فوكوشيما التي سبق أن دمرها زلزال وتسونامي في 11 مارس 2011.