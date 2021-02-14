تطبيق أنستجرام يوجه تحذيرا إلى مستخدميه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه تطبيق أنستجرام تحذيرا إلى مستخدميه من إعادة بث أي محتوى يتضمن فيديوهات من تطبيقات أخرى على خدمة ريلز المنافسة لتطبيق تيك توك.



وأوضح التطبيق، المملوك لشبكة فيسبوك، في رسالة إلى المستخدمين أن وجود مؤشرات تدل على أن الفيديوهات خاصة تطبيقات أخرى مثل وجود علامة مائية أو شعار يجعل الاستمتاع بخدمة ريلز أقل "لذلك سيصبح بث مثل هذا النوع من المحتوى على خدمة ريلز أصعب".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أنستقرام أطلق خدمة ريلز في أغسطس/آب الماضي في ظل استمرار سيطرة تطبيق تيك توك الصيني على قطاع بث الفيديوها القصيرة التي يعدها المستخدمون.

كما أضاف موقع بث الفيديوهات يوتيوب صيغة جديدة تسمى "شورتس" في سبتمبر/أيلول الماضي في محاولة من جانبه للاستفادة من الشعبية الكبيرة لخدمات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة بين مستخدمي الإنترنت وبخاصة من الشباب.

ورغم ذلك يبدو أنه من الصعب اللحاق بتطبيق تيك توك في ظل تنامي شعبيته بصورة هائلة خاصة في ظل إجراءات الإغلاق والحد من الحركة والانتقال بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ليتم تنزيل أكثر من ملياري نسخة من التطبيق، في بدايات تفشي الجائحة.

واستمر تنامي شعبية التطبيق الصيني رغم قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حظر التطبيق ، بدعوى الخوف على خصوصية بيانات ملايين الأمريكيين من مستخدمي التطبيق، وإصرارها على ضرورة بيع فرع تيك توك في الولايات المتحدة إلى إحدى الشركات الأمريكية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ومن بين التوصيات الأخرى التي وجهها أنستقرام إلى مستخدمي خاصية ريلز، ضرورة استخدام الأدوات الأخرى مثل إضافة نص وتأثيرات الكاميرا والمرشحات واستخدام التسجيلات الموسيقية من مكتبة أنستقرام الموسيقية أو تسجيلات صوتية أصلية تم تأليفها أو العثور عليها على المنصة. كما أوصى التطبيق المستخدمين بعدم بث فيديوهات ذات جودة منخفضة أو تحتوي على مساحة واسعة من النصوص أو لها حدود خارجية.