كيف علق ضاحي خلفان على براءة ترامب من تهمة اقتحام الكابيتول

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح عدم إدانة دونالد ترامب بتهمة التحريض على التمرد في حادثة الكابيتول لعدم توافر الأصوات الكافية -I2C".

وتابع خلفان مؤكدا أن "إسناد تهمة التحريض ضد الرئيس ترامب باقتحام الكابيتول لا يستند إلى دليل.... ولكن يستند الى جو سياسي عليل... أي مريض".

​وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته داخل الكونغرس، التي أقيمت اليوم السبت، إثر اتهامه بالتحريض في أحداث اقتحام محتجين لمبنى الكونغرس الشهر الماضي.

© REUTERS / Leah Millis

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، مشيرة إلى أن قرار إدانة الرئيس الأمريكي السابق الذي يتبناه الديمقراطيين لم يحصل على التأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، خلال جلسة التصويت التي عقدت لمحاكمة ترامب واستصدار قرار بعزله رغم ترك منصبه، وهو الأمر الذي يصفه فريق الدفاع عن اترامب بـ "الانتقام السياسي" ويقولون إنه "غير الدستوري".

وتعد هذه أول إجراءات محاكمة لعزل رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، بينما يقول فريق الدفاع عنه أن مساءلته "غير دستورية" كونه لم يعد رئيسا، مؤكدين أنها تحمل دوافع "انتقام سياسي" من الرئيس السابق.

وفي أول تعليق منه على تبرئة ترامب، اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن جوهر التهمة الموجهة للرئيس الأمركي السابق ليس محل خلاف، رغم تبرئة مجلس الشيوخ لترامب.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "إن 57 عضوا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم 7 أعضاء جمهوريين، صوتوا لإدانة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد المميت على ديمقراطيتنا".

وأضاف بايدن: "هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة، وأنه يجب دائما الدفاع عنها، وعلينا أن نكون على يقظة"، مشددا على أن "العنف والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة" وأن "على كل منا واجب ومسؤولية كأمريكيين وخاصة كقادة الدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه حتى أولئك الذين عارضوا الإدانة مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، يعتقدون أن ترامب مسؤول عمليا وأخلاقيا عن إثارة العنف الذي اندلع في مبنى الكونغرس.