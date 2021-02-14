رئيس وزراء لبنان يرفض التطعيم باللقاح ويعلن السبب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع النشرة اللبناني فقد زار حسان دياب مستشفى بيروت الحكومي، في أول أيام حملة التطعيم التي بدأت اليوم الأحد.

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وأكد دياب أنه "التزاماً وتماشياً مع برنامج اللجنة الوطنية للقاح والجدول الزمني أنا لن آخذ ​اللقاح​ اليوم".

وعلل رئيس الوزراء اللبناني رفضه قائلا: "الأولوية للقطاع الصحي الذي قام بواجباته وقدّم تضحيات كبيرة ويجب إعطاؤهم كل الحماية للقيام برسالتهم".

وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (61 سنة) سيكون من بين أول من سيتلقى اللقاح اليوم الأحد، وفق ما صرّح مكتبه.

وقد سجل أكثر من نصف مليون طلب لتلقي اللقاح على منصة إلكترونية خاصة، وفق وزارة الصحة.

يشار إلى أن لبنان كان قد تسلم السبت 28500 جرعة من لقاح فايزر-بايونتك المضاد لفيروس كورونا كدفعة أولى آتية من بلجيكا.

ومن المتوقع أن يشرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على عملية توزيع اللقاحات الممولة من قبل البنك الدولي بقيمة 34 مليون دولار.

جدير بالذكر أن لبنان كان قد وقّع عقدا مع شركة فايزر لتأمين أكثر من مليوني جرعة لقاح تصل تدريجا خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب خطة الحكومة، فإن المرحلة الأولى من التلقيح ستخصص للطاقم الطبي ومن هم فوق 75 عاماً.