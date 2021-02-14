شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل 5 إرهابيين ينتمون لداعش فى بغداد وصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بالعاصمة /بغداد/، ومحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين من خلال متابعة عناصر التنظيم الإرهابي (داعش) للقصاص منهم وتجفيف منابعهم".