إجراء هو الأول من نوعه بين إيران والعراق بشأن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE

وقال مسجدي، في تصريح له، "لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال سليماني والمهندس، مضيفا، أن "المتهمين الأوائل في هذه القضية هم ترامب وقادة أمريكيون وأن تدويل القضية بمعنى أنه يجب تقديم الملف لهم وهذا ليس مناسبا لأنهم تحت تأثير الأمريكيين وهذه العملية لا يمكن أن تكون مثمرة أبداً"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح السفير الإيراني في العراق، أن هذا الوضوع "نوقش وتمت متابعته خلال زيارة رئيس السلطة القضائية، آية الله الرئيسي الى العراق"، واصفا العلاقات الإيرانية - العراقية بأنها واسعة ومتنامية.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.