وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء العملية العسكرية في شمال العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أكار، إن "عملية "مخلب النسر-2"، التي يشنها الجيش التركي شمال العراق، اتنتهت بعد تحييد 50 مسلحا من حزب العمال الكردستاني"، مشيرا إلى "مقتل 13 مدنيا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني بمنطقة غارة بالعراق"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأطلقت تركيا، يوم الأربعاء الماضي، عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد. وأضافت الداخلية في بيان إن العملية التي يشارك فيها 1670 عنصرا من القوات الأمنية تم إطلاقها في ولاية هطاي وغازي عنتاب وعثمانية.

وألقت وحدة من الاستخبارات التركية القبض على القيادي المسؤول عن الإمداد اللوجستي في حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، إبراهيم باريم، بعملية نوعية في مدينة سنجار شمالي العراق ونجحت في نقله إلى تركيا.