شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمواطن ركب تجهيزات شبيهة بالموجودة في المركبات الأمنية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض ، من القبض على مواطن إثر قيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة من دون لوحات في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.