شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد القيود على الأنشطة الترفيهية والمطاعم ضمن مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أن السلطات قررت تمديد القيود المفروضة على الأنشطة الترفيهية، والتجمعات، والخدمات داخل المطاعم لمدة 20 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا.