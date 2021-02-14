عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أب يهب ثروته لكلبه ولزوجته الجديدة.. انتقام مزدوج من الأبناء

الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365

فوجئ أبناء مزارع هندي بقرار والدهم بكتابة ما يمتلكه من الأراضي الزاعية باسم كلبه جاكي وزوجته الثانية، ما أثار غضبهم بشدة.



وقرر الأب أوم نارايان فيرما، (50 عاماً)، ترك ممتلكاته الزراعية لكلبه، الذي دائماً ما يكون بجانبه ويحبه ويدعمه طوال الوقت، في حين أن أولاده لم يفعلوا ذلك مطلقاً، لذا قرر معاقبتهم على هذا السلوك.

هذا ليس كل شيء، فالمزارع المقيم بولاية ماديا براديش الهندية، ولديه 5 بنات وصبي من زيجتين، قال إنه قرر بعد وفاته أن تذهب نصف ثروته لزوجته الثانية والنصف الآخر للكلب جاكي، وبالتالي سيرث الشخص الذي سيعتني بكلبه، نصيبا من الأرض.

"لن يحصل أي منهم على أي شيء من الميراث، لم يهتموا بي طوال حياتي"، بهذه العبارة برر المزارع قراره الذي أغضب أبناؤه.

وأضاف: "أبنائي لا يستحقون ميراثي، لذا سأتركه لأولئك الذين وقفوا بجانبي وراعوني بكل حب، لكنهم إذا كانوا يريدون حقاً جزءاً من هذا الإرث، سيتعين عليهم أن يثبتوا لي أنهم جديرون برعاية كلبي جاكي، وعندما يموت، يمكنهم الحصول على قطعة الأرض".

وتابع: "قبل ذلك سيكون المالك هو جاكي وإذا كانوا يريدون إثبات استحقاقهم هذا الإرث، عليهم احترام قراري".