لجنة الصحة النيابية بمجلس النواب اللبناني: استيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي متوقف على إيجاد التمويل

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. وقال عراجي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت إن "("سبوتنيك V") أثبت فعالية كبيرة، وذلك وفقا لمجلات علمية كبرى مثلا (ذا لانسيت). وأثبتت بعض الدراسات أن اللقاح الروسي لديه فعالية 91% ضد الفيروس".

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وأضاف أن "استيراد اللقاح الروسي متوقف على إيجاد التمويل"، معربا عن أمله في أن "تتمكن الشركات الخاصة والمتبرعين من دعم وزارة الصحة اللبنانية لاستيراد ("سبوتنيك V")".

وأوضح عراجي، أن الحكومة اللبنانية، حجزت بالفعل 6 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يجب إلزام الناس على التطعيم بلقاح واحد.

وأضاف أنه "لا مشكلات حتى اللحظة مع شركة فايزر في مواعيد التسليم". وتابع أنه "لا يجب إلزام الناس بلقاح واحد، نظرا لأن عدد كبير من اللقاحات غير متوفرة".

وأعلنت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، في الخامس من الشهر الحالي، موافقتها على السماح بإصدار إذن طارئ لاستخدام اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V".

وبموجب منح اللقاح الروسي "سبوتنيك v" إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.

وكان وزير الخارجية اللبناني في حكومة تسيير الأعمال، شربل وهبة، طلب منذ أيام، من سفير روسيا لدى بيروت، الكسندر روداكوف، خلال اتصال هاتفي، نقل رسالة لحكومة بلاده للنظر بإمكانية توفير 200 الف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا، كهبة للدولة اللبنانية.

وقال بيان للخارجية اللبنانية، إنه "في إطار الحركة الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجيّة والمغتربين في مواجهة وباء كورونا، قام وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه بالتواصل هاتفيا مع سفير روسيا الاتحاديّة الكسندر روداكوڤ. وقد تمنّى عليه نقل رسالة لحكومة بلاده للنظر بإمكانية توفير 200 الف جرعة لتلقيح 100 الف شخص كهبة للدولة اللبنانية".

ويشهد لبنان، منذ مطلع العام، تسجيل أرقاما قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وكذلك في عدد الوفيات اليومية التي تخطت عتبة الثمانين حالة على مدار اليومين الماضيين.