شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعتزم فرض إجراءات مشددة عند استمرار ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل وزارة الصحة السعودية هاني جوخدار، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعادة جدولة المسجلين المستهدفين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن الوزارة تطمح بتغطية نسبة كبيرة من سكان المملكة بالتطعيم بلقاح كورونا خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وحول تزايد الإصابات في معظم مناطق المملكة، وتصدر منطقة الرياض للإصابات اليومية، إضافة إلى ما شهدته المنطقة الشرقية من تزايد الإصابات اليومية، وهل هناك ضرورة لإجراءات أكثر إذا استمر الوضع، أفاد بأن الوضع إلى الآن لم يستدع فرض إجراءات أكثر مما تم اتخاذه، إذ إن الزيادة في الإصابات اليومية لم تتجاوز الحد الذي يستدعي القلق.