عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواتف آيفون تقتحم عالم الدفع بالبيتكوين

الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت شركة بيت باي BitPay، أنها ستبدأ بدعم نظام أبل باي Apple Pay للمدفوعات الإلكترونية الموجود في هواتف "آيفون".



وقالت الشركة التي تعد أكبر مورد لخدمات الدفع بالعملة الرقمية "بيتكوين"، إن أصحاب بطاقاتها ماستر كارد بيتباي بريبيد BitPay Prepaid Mastercard في الولايات المتحدة سيتمكنون من إضافة البطاقات على محفظة أبل وليت Apple Wallet الإلكترونية وتنفيذ المدفوعات عبر نظام أبل باي Apple Pay

وقال المدير التنفيذي لشركة بيت باي BitPay، ستيفن باير في بيان له: "لدينا الآلاف من مستخدمي تطبيق بيت باي وليت BitPay Wallet الذين يبحثون عن طرق جديدة للدفع بالعملة الرقمية".

وأكد أن إضافة نظام أبل باي Apple Pay، وفي وقت لاحق جوجل Google وسامسونج Samsung ستسمح باستخدام البطاقات للدفع بالعملة الرقمية بشكل آمن ومريح في المزيد من الأماكن.

ويشار إلى أن سعر البيتكون ارتفع إلى مستوياته القياسية في الفترة الأخيرة على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى مثل "تسلا" و"ماستركارد" بهذه العملة، وهو يبلغ حاليا نحو 48 ألف دولار مقابل البيتكوين الواحد.

وفى نفس السياق تعتزم شركة "ماستر كارد" الأمريكية خلال العام الجاري إطلاق مدفوعات بواسطة العملات الرقمية، التي تلقى رواجا كبيرا في العالم في السنوات الأخيرة.

وجاء ذلك ضمن رسالة نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ماستر كارد" للأصول الرقمية راج داموداران. وقال: "في الوقت الحالي نستعد لمستقبل العملات المشفرة والمدفوعات".

وأضاف أن الشركة ستقوم بعناية باختيار العملات الرقمية التي سيتم استخدامها في عمليات الدفع، أي أنه لن يتم إدخال جميع العملات الرقمية المتوفرة في وقتنا الراهن.

كذلك أشار إلى أن "ماستر كارد" تتعاون بنشاط مع العديد من البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تقوم بدراسة إطلاق عملات رقمية جديدة.

وقال داموداران إن "ماستر كارد" أطلقت العام الماضي منصة لهذه البنوك لاختبار إمكانيات التعاملات بالعملات الرقمية.