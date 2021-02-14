عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر.. اكتشاف أقدم مصنع لإنتاج الجعة في العالم صور

الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت مصر، السبت، اكتشافا أثريا في محافظة سوهاج جنوب البلاد ”لما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة في العالم“.



وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إن بعثة الآثار المصرية-الأمريكية المشتركة والعاملة في منطقة ”شمال أبيدوس“ في سوهاج ”توصلت إلى الكشف عما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم“.

ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري، أن المصنع ”يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر (نارمر)“، وهو من أقدم ملوك مصر الفراعنة (3273 و2987 قبل الميلاد) من عصر الأسرات المبكر.

وأفاد أن ”عددا من علماء الآثار البريطانيين سبق أن اكتشفوا هذا المصنع في بداية القرن العشرين دون تحديد موقعه بدقة، حتى تمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد موقعه والكشف عن محتوياته“.

ويتكون المصنع، من ثمانية قطاعات كبيرة كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، ويحتوي كل قطاع على ”حوالى 40 حوضا فخاريا منتظمة في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء“.

ونقل البيان عن رئيس البعثة الدكتور ماثيو آدمز، أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج أكثر من 22 لترا من الجعة في المرة الواحدة.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني عن طريق هذه الاكتشافات من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي تلقى ضربات متتالية بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد منذ إسقاط الرئيس الراحل حسني مبارك قبل عقد.

ولم يكد هذا القطاع يبدأ بالتعافي عام 2019، حتى تلقى ضربة جديدة بسبب جائحة كورونا.

وكان يُنتظر أن يزور مصر نحو 15 مليون سائح في 2020، مقابل 13 مليونا العام السابق، لكن حركة السياحة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب الأزمة الصحية العالمية.