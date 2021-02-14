بشرط واحد... "أنصار الله" تعرض وقف هجماتها على السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لمحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة، نشرها عبر حسابه على "تويتر".

وقال الحوثي: "نحن من ندعو للسلام وقدمنا لأجله حلولا كثيرة ولكن الحاصل حتى الآن أن القصف بالطيران الأمريكي والبريطاني والأوروبي مستمر والمعارك مستمرة".

وأضاف القيادي في الجماعة: "إيقاف القصف مقابل القصف فنحن حاضرون إن وجدت الجدية كنقطة أولى".

وقال إن جماعته على استعداد لوقف الطيران المسير وإطلاق الصواريخ تجاه المملكة، مقابل إيقاف دول العدوان (يقصد التحالف العربي بقيادة السعودية) قصفها بالطيران على المحافظات والجبهات".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية صعدت "أنصار الله" من هجماتها ضد السعودية، وكذلك ضد أهداف تابعة للحكومة المعترف بها دوليا، لاسيما في محافظة مأرب شرقي البلاد.

وفي قت سابق اليوم السبت أعلنت الجماعة، عن "شن هجوم جوي على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي السعودية"، مؤكدة أن "الهجوم أصاب هدفه بدقة".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر حسابه على "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير نفذ، ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.