شكرا لقرائتكم خبر عن طال انتظارها.. ميزة جديدة تصل تطبيق واتساب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول ميزة جديدة في تطبيق واتساب طال انتظارها من كثير من المستخدمين للتطبيق.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “جاكم الفرج يا مستخدمي الواتساب.. ميزة استخدام حسابك في أكثر من جهاز وصلت للنسخة التجريبية للتطبيق ومتوقع خلال شهر توصل لجميع المستخدمين”.

وأضاف عبدالله السبع، أن من فائدة هذه الميزة أنها تتيح استخدام حسابك في أكثر من جهاز من دون الحاجة للجهاز الاساسي”.

نسخة مزيفة من واتساب

وفي وقت سابق حذر خبراء التقنية من أن قراصنة إنترنت أدخلوا نسخة مزيفة من تطبيق “واتساب” للتواصل الفوري إلى متجر “أبل” الخاص بهواتف آيفون.

وذكر موقع “فايس” أن النسخة المزيفة من التطبيق ليست سوى برنامج تجسس طورته شركة إيطالية تدعى “Cy4Gate” من أجل استهداف الأشخاص.

ويمكّن التطبيق القراصنة من جمع المعلومات عن الأشخاص المستهدفين عن طريق خداعهم لتثبيت ملفات معينة على هواتفهم.

ولا حصر للمعلومات التي بوسعها القراصنة سرقته، مثل الرقم التعريفي الفريد، الذي يتيح لمن يحصل عليه الوصول إلى كافة قواعد البيانات البرامج في هاتفك.

وعلم مختبر الأمن الرقمي في جامعة تورنتو الكندية مع الآخرين للعثور على النسخة المقلدة من “واتساب”، التي تبين أن مطورها شركة إيطالية.

سرقة بيانات المستخدم

وجاء نشاط المختبر بعدما تحدثت تقارير عن اكتشاف تعرض مستخدمين لهجمات مصدرها تطبيق التواصل الفوري.

وتبين أن التطبيق المزيف الذي يحمل اسم النطاق config5-dati[.]com، عبارة ملف جُهز لاختراق الهاتف وإرسال البيانات إلى القراصنة.

ووقع كثيرون في فخ النسخة المزيفة، لأن تفاصيلها كانت مصنوعة باحتراف شديد.

وهذا يتطلب من أي شخص يريد أن يحمل أي تطبيق وليس بالضرورة “واتساب”، أن يقرأ جيدا تفاصيل التطبيق ويتأكد منها أولا.