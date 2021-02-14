«فيسبوك» تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية وبدنية

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
بدأت شركة فيسبوك تطوير ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية، وفقاً لما نقله موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا.
وأوضحت “ذي إنفورميشن” إن فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل بها في سوق تهيمن عليها حالياً شركتا أبل وهواوي.
وستتصل ساعة فيس بوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.
ودخلت فيس بوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي أوكيولس وجهاز دردشة الفيديو بورتال. ولم ترد فيس بوك حتى الآن على طلب للتعليق.
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