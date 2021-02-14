شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً لمشاكل فواتير الكهرباء.. آلية وخطوات تركيب منظومة «الطاقة الشمسية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء آلية وخطوات وشروط التركيب والحصول على تقنيات وخدمات منظومة الطاقة الشمسية.

وقالت الهيئة، رداً على سؤال مواطن قال فيه: “أين يتم طلب خدمة الطاقة الشمسية؟ وكم تأخذ من الوقت حتى توصيل الخدمة”. إنه يمكن التقدم بطلبكم بشأن منظومات الطاقة الشمسية إلى مقدمي خدمة التوزيع.

وأضافت هيئة تنظيم المياه والكهرباء “كما يمكنم الإطلاع على الفقرة الثامنه من وثيقة الإطار التنظيمي (عملية ربط منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرةهنا الرابط)”.

الشروط المطلوبة لتركيب المنظومة

وفي وقت سابق، أوضحت الهيئة الشروط المطلوبة لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة كالتالي:

• أن تكون مستهلكا للخدمة الكهربائية

• أن تمتلك المنشأة أو تكون منتفعا بها

• أن يكون التركيب في منشأتك بقدرة لا تتجاوز (2) ميغاواط ولا تقل عن (1) كيلو واط.

• أن تكون عملية ربط الطاقة المشية آمنة

• أن لا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة.

يذكر أن بعض المستهلكين يشتكون من ارتفاع فواتير الكهرباء لاسيما في فصل الصيف، وربما تكون خدمات منظومة الطاقة الشمسية بداية حل لهذه المشكلة، وذلك بالحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة والآمنة.

• مشروع الطاقة الشمسية

يذكر أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أعلن في وقت سابق، أن لدى الوزارة مشروع للطاقة الشمسية سيكون الأرخص عالميا.

وأضاف في ملتقى الميزانية السعودية، في ديسمبر الماضي، أن المملكة تسعي لتكون ضمن الدول المصدرة للكهرباء للدول المجاورة مثل الأردن ومصر والعراق.

وأكد وزير الطاقة أن زيادة المملكة لإنتاج النفط مطلع الجائحة كان أمرا مقصودا، لافتاً إلى أن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية.