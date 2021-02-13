شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع تساقط الثلوج: جهزوا أنفسكم باللبس الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الخبير في الطقس والمناخ حسن كراني، حالة من التقلبات الجوية وتدني الحرارة وتساقط للثلوج شمال المملكة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأنظار تترقب الهطول الثلجي.. وبعد التحرك الملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوباً ثبت هطول الثلوج بغزارة على بلاد الشام يليها الشمالية الغربية وسواحلها”.

وتابع حسن كراني أن الحالة تشمل الحدود الشمالية، طريف، القريات وأجواء مصر العربيةِ، جهزوا أنفسكم باللبس الشتوي، وتجنبوا التيار البارد.. والله أعلم”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.