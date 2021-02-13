شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص لجميع المراحل من الأسبوع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس للفصل الدراسي الثاني، والمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر)، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب ⁦(اضغط هنا).

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس للفصل الدراسي الثاني والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس والبرنامج الاختياري).

وتذاع الدروس في بث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.