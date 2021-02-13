الأمم المتحدة: 12,4 مليون سوري لا يجدون وجبة الطعام الأساسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البرنامج إن 60 بالمئة من سكان سوريا يعيشون حالة من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لنتائج مسح وطني أجري في أواخر العام الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويعكس هذا الرقم زيادة حادة في معدل انعدام الأمن الغذائي، حيث ارتفع العدد من 9,3 ملايين شخص كانوا يعانون من هذه المشكلة في أيار/مايو من العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون إن الوقت الحالي يشهد انزلاق المزيد من السوريين إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن الوجبة الأساسية لم تعد الآن في متناول غالبية العائلات، الأمر الذي يثير القلق.

وتسببت الحرب السورية الدائرة منذ ما يقرب من عقد في تدمير الاقتصاد وزادت نسبة التضخم في جميع أنحاء البلاد.

وأدت الأزمة المالية في لبنان المجاور إلى تراجع تدفق الدولار إلى الداخل السوري، وفاقمت عمليات الإغلاق جراء تفشي وباء فيروس كورونا من المشكلات الاقتصادية.