شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 12.4 مليون شخص فى سوريا يكافحون للعثور على الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص فى سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، فى زيادة كبيرة وصفها بأنها "مقلقة".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون - فى تصريح نقلته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت - "إن الرقم يعنى أن 60% من السكان فى سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.. وذلك بناءً على نتائج تقييم أجرى فى أواخر عام 2020".

وأفادت لوسون بأن "المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائى أكثر من أى وقت مضى".. متابعة: "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

وأضافت أن "الوضع الاقتصادى فى سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التى لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".