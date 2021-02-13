تعرف على ميزة الـ«Spaces» الجديدة في تويتر (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن ميزة الـ Spaces الجديدة القادمة في تويتر تتيح عمل غرف للمحادثة وضم الآخرين لها وعمل محادثات جماعية.
وأضاف الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أن غرف المحادثة الصوتية الجماعية تحت التجربة حالياً وتعتبر منافسة لـ”كلوب هاوس”.
وتابع عبدالعزيز الرشيد “تستطيع من خلالها الدخول إلى الغرف الصوتية والاستماع لها، والميزة حالياً تحت التجربة لدى بعض المستخدمين.
وأشار الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أنه في حال نجاحها سوف يتم تعميمها لدى جميع المستخدمين.
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