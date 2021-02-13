شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار غزيرة على جنوب المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصدت مقاطع فيديو متداولة، لحظة هطول أمطار غزيرة جنوب شرق المدينة المنورة، حيث انتشرت المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج