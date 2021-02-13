شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة إصابات كورونا بالمملكة وإحصائيات ضبط المخالفين بمؤتمر الصحة.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 14 فبراير 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر: • الأوضاع العالمية

• خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية

• أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا

• الإحصائيات والخدمات الصحية كما يتحدث خلال المؤتمر المقدم طلال الشلهوب، ويستعرض خلال المؤتمر: • أهم التحديثات الأمنية

• إحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية

• الخدمات الالكترونية في منصة أبشر

• أرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات الاحترازية

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