شكرا لقرائتكم خبر عن نشوب حرائق هائلة فى سوق لبيع المشتقات النفطية شمال شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت حرائق هائلة، اليوم السبت، فى سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، شمال شرقى العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثى الانقلابية، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

وأفادت قناة العربية الإخبارية بأن الحريق الذى اندلع فى سوق بيع المشتقات النفطية فى شارع مأرب، بالقرب من منطقة صرف، تسبب فى إصابة 4 أشخاص، واحتراق سيارة ودراجتين ناريتين، إلى جانب احتراق كميات كبيرة من البنزين.

وتزايدت حوادث الحرائق فى السوق السوداء، المخصصة لبيع المشتقات النفطية، التى تديرها وتشرف عليها قيادات من الميليشيا الحوثية، وتخزن كميات كبيرة من المشتقات النفطية بطرق غير آمنة وسط الأحياء السكنية.

يأتى ذلك وسط استمرار أزمة الوقود التى تشهدها أغلب المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية.