شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، نبأ طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن الأنباء التى تحدثت عن طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة كورونا، غير صحيحة".

وأضاف أن العراق لديه اتفاقية واضحة من خلال الحكومة العراقية وبحسب القنوات الرسمية، والكميات التى سيتسلمها العراق هى مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن أى توريد للقاحات يتم وفق سياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأى العام.