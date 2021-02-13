شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن سرق عدة مركبات وتهكم على رجال الأمن في مقطع فيديو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط في سرقة 3 مركبات، واستخدم إحداها في مخالفة الأنظمة المرور من خلال عكس السير بأحد الطرق العامة.
وأكدت الجهات الأمنية أن المتهم سخر وتهكم من رجال الأمن وتفاخر بذلك من خلال تصوير حديثه بمقطع فيديو ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه أقر بما نُسب إليه، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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