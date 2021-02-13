شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن ملابسات عدد من جرائم سرقة المواطنين والمركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن، في عدد من مناطق المملكة، من كشف ملابسات عدد من الجرائم والقبض على عدد من المواطنين والمقيمين من المتورطين في ارتكابها.

وفي التفاصل، تم القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية بالرياض، قاموا بالمتاجرة بالعملة المزيفة، ضبط بحوزتهم مبلغ 143 ألف ريال مزيفة، كما أُلقي القبض أيضًا على 3 مواطنين بمكة المكرمة، قاموا بالاعتداء على مواطن وسلبوا ما بحوزته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 مقيمين في محافظة العيص حاولوا سرقة مكائن صراف آلي بعد تكسيرها، كما تم القبض على مواطن و10 مخالفين لنظام الإقامة من عدة جنسيات في الرياض، قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والنشل في المساجد والأسواق العامة والأماكن المزدحمة، امتهنوا من خلالها مشاغلة ضحاياهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وألقى الأمن القبض على 6 مواطنين في الرياض، قاموا بسرقة مركبات وإخفائها بداخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار، كما تم القبض على 12 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض والقصيم، امتهنوا عملية النصب والاحتيال واستعطاف المواطنين بجمع مبالغ مالية بحجة أن عليهم “دية دَم”.

وتمكن رجال الأمن أيضا من إلقاء القبض على مواطن في الرياض، تباهى بحيازته لسلاح ناري وكان ييستقل مركبة قام بوضع تجهيزات أمنية عليها.