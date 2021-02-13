شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. القبض على مطلق الأعيرة النارية في الهواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم السبت، من القبض على مطلق الأعيرة النارية في الهواء من سلاح كان بحوزته.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته، وتوثيقه لذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف المقدم بدر السحيباني، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.